Штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ

Окупанти готують теракт під час Пасхальної служби в одному з храмів МП.

Командування операції Об’єднаних сил повідомляє про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ.

За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади.

При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

"Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан", - сказано в повідомленні.

У командуванні ОС наголошують, що зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації.

У свою чергу командування Об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Раніше окупаційна влада підконтрольних Росії районів Донецької області звинуватила Україну в обстрілі околиць Горлівки із артилерії калібру 152 мм. Україна це звинувачення відкинула.