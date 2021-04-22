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У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ

Про постраждалих співробітників або відвідувачів магазину не повідомляється.

У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ
Фото: Скріншот відео

Сьогодні, 22 квітня, близько 15:00 у Маріуполі чоловік із сокирою увірвався в супермаркет АТБ на проспекті Нахімова, і почав все трощити.

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

Відео інциденту також з'явилося в соціальних мережах. На ньому присутня ненормативна лексика.

Чоловік нібито був обурений тим, що хтось в магазині вдарив його дружину через відсутність маски.

Найбільше від дій дебошира постраждали каси та полиці з сигаретами. Про постраждалих співробітників або відвідувачів магазину не повідомляється.

В поліції повідомили, що особу чоловіка встановлено на місці. За якою саме статтею буде відкрито справу, правоохоронці сказати поки не можуть.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок.

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