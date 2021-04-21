"Колос" відреагував на інформацію про дебош футболістів у поїзді

Пресслужба команди Української прем'єр-ліги "Колос" відреагувала на повідомлення про те, що кілька футболістів клубу влаштували 4 квітня п'яний дебош в поїзді Ужгород - Київ, коли команда поверталася з матчу чемпіонату України проти "Миная" (0:0). Заява оприлюднена на офіційному сайті.

У ній наголошується на тому, що клуб не отримував звернень від журналістів щодо коментування зазначеної інформації та вважає необ'єктивним її висвітлення.

"Офіційно заявляємо, що жодних звернень, у тому числі від правоохоронних органів, журналістів, ЗМІ, Укрзалізниці чи інших учасників даної ситуації на момент виходу вищезазначеної статті до нас не надходило. Крім того, автором статті були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають", - йдеться у заяві пресслужби.

При цьому у "Колосі" відмовилися коментувати "ситуацію постфактум" і вибачилися перед вболівальниками.

"При цьому ФК “Колос” засуджує будь-яку протиправну та аморальну поведінку, незважаючи на особистості, та виступає проти подібних дій. У той же час ми переконані, що “відновлення справедливості” за рахунок породження іншої несправедливості є також аморальним. Також користуючись нагодою, хочемо вибачитися перед своїми вболівальниками за те, що ті змушені спостерігати за подібними ситуаціями", - підсумовано в комюніке.