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Власники "Манчестера Юнайтед" відправляють голову правління клубу у відставку за Суперлігу

Ед Вудворд допрацює 2021 рік.

Власники "Манчестера Юнайтед" відправляють голову правління клубу у відставку за Суперлігу
Ед Вудворд
Фото: www.thesun.co.uk

Власники 20-разових чемпіонів Англії "Манчестера Юнайтед" відреагували на невдалу ініціативу клубу створити європейську Суперлігу.

Пресслужба МЮ офіційно повідомляє, що Еда Вудворда відправлять у відставку з посади голови правління в кінці 2021 року.

"Ед Вудворд відмінно служив клубу. Від імені всіх співробітників я хотів би висловити нашу щиру подяку за його невтомну працю і відданість справі. Його вклад у клуб був величезним, і він завжди буде вітатися на "Олд Траффорд" як член родини "Манчестера Юнайтед", - заявив співвласник клубу Джоел Глейзер.

Зі свого боку Вудворд відповів на рішення керівництва відправити його у відставку.

"Я дуже пишаюся тим, що служив "Юнайтед", і для мене було честю працювати в найбільшому футбольному клубі світу протягом останніх 16 років. У клубу гарні перспективи на майбутнє, і в кінці року піти з нього буде складно.

Я буду зберігати спогади про час, проведений на "Олд Траффорд". За час мого перебування тут ми вклали в команду більш ніж 1 млрд фунтів, і я особливо радий прогресу, якого досягли гравці під проникливим керівництвом Уле Гуннара Сольск'яєра і його тренерської команди за останні два роки".

Вудворд приєднався до "МанЮнайтед" 2005 року і став виконавчим віцепрезидентом 2012 року.

Нагадаємо, власник "Ліверпуля" попросив пробачення у фанів за Суперлігу.

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