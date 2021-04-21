Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA, обігравши росіянку, яка на пів сотні позицій вище від неї в рейтингу

Третя ракетка України Марта Костюк (№85 WTA) вийшла до 1/4 фіналу турніру в Стамбулі, обігравши у двох сетах росіянку Дар'ю Касаткіну (37-й номер світового рейтингу) - 6:3, 6:4.

Тенісистки провели на корті трохи більше ніж годину. Після другого брейку в першій партії Марта забрала гейм на своїй подачі, а з ним і партію - 6:3.

Перші чотири гейми другого сету залишилися за українкою - 4:0.

Однак росіянці вдалося скоротити рахунок у партії до мінімуму - 4:3.

Марту виручила подача, якої вона більше не втрачала і довела матч до перемоги у двох партіях.

Наступною суперницею українки стане переможниця пари Ван Цян (№50 WTA, Китай) - Анна Конюх (№241 WTA, Хорватія).

Зазначимо, що в першому раунді Костюк також виграла в російської тенісистки Каміли Рахімової - 6:4, 6:3.