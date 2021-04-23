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Окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Один військовий загинув.

Окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом минулої доби, 22 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік селищ Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Красногорівки - ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру.

Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлополь загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Майорська ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу  один військовослужбовець отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

В районі населених пунктів Кримське та Шуми також зафіксовано два прольоти ворожих безпілотників "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 23 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Новоселівка противник відкривав вогонь з мінометів 120-о калібру, а поблизу АВДІЇВКИ з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Нагадаємо, напередодні представники України, Польщі та Литви - країн "Люблінського трикутника" - виголосили спільну заяву про підтримку України і засудження агресивних дій Росії під час зустрічі у Широкиному в Донецькій області.

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