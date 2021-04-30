Чому потрібно запровадити кримінальну відповідальність за напад на медиків?

Під час пандемії в усьому світі фіксується все більше випадків агресії щодо медичних працівників. Україна - не виняток. У нас також почастішали напади на медиків.

Фото: Макс Требухов

За статистикою МВС, останніми роками відкрито понад дві тисячі кримінальних справ за фактом нападів на медиків. Реальні цифри ще більші. Чимало постраждалих медпрацівників не звертаються до поліції. А когось просто переконують забрати заяву.

Безкарність злочинців шокує. Наприклад, у Запоріжжі пацієнт вдарив лікаря-жінку головою об стіну. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Нападнику присудили «символічні» громадські роботи.

За напад на медичного працівника зловмиснику, як правило, загрожує покарання за статтею «хуліганство». Тобто штраф 17-34 тисячі гривень, виправні роботи чи у крайньому випадку позбавлення волі терміном до 6 місяців.

Згідно із законодавством, у нас є дві професії, представники яких під час роботи стикаються з підвищеним ризиком агресії. Це - правоохоронці та журналісти. Відповідно за напад на них Кримінальний кодекс передбачає більш жорстке покарання.

Так, за нанесення легких тілесних ушкоджень поліцейському зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі, за умисне нанесення тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років. За погрозу вбивством журналісту передбачено до 3 років в'язниці, за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень – від 5 до 12 років.

Я вважаю, що до списку професій, які держава додатково захищає від агресії, треба долучити і медиків.

Минулого року Комітет з питань здоров’я нації розробив відповідний законопроєкт. Ми запропонували внести зміни до трьох статей Кримінального кодексу України, щоб посилити відповідальність за напад на медика чи фармацевта.

Під час обговорення законопроєкту з МВС та комітетом ВР з питань правоохоронної діяльності нам запропонували внести деякі зміни. Зокрема, міністерство вважає недоречним надавати медикам травматичну зброю. Для людей, які не вміють нею користуватись, це небезпечно. Крім того, саме наявність зброї може спровокувати напад на медика. Злочинець банально спробує цією зброєю заволодіти.

Погоджуюсь з цими аргументами.

Отже, Комітет зареєстрував новий законопроєкт № 5124 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників». Ми врахували зауваження міністерства та запропонували доповнити КК однією статтею.

Вона передбачає покарання за наступні злочини:

- Погроза чи насильство по відношенню до медичного або фармацевтичного працівника на строк до 2 років;

- Умисне нанесення побоїв легкої чи середньої тяжкості – до 5 років;

- Умисне нанесення тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років.

Законопроєкт № 5124 попередньо підтримали у МВС та у правоохоронному комітеті ВРУ.