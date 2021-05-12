У вбивці, який влаштував стрілянину в російській школі, знайшли захворювання головного мозку

Хлопець знаходиться в неадекватному стані і не співпрацює зі слідством.

Слідчий комітет Російської Федерації заявив, що в Ільназа Галявієва, який застрелив дев'ять людей в школі міста Казань, в минулому році знайшли захворювання головного мозку. При цьому він не перебував на обліку у психіатра чи нарколога.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету.

Галявієв неодноразово звертався до лікарів через сильні головні болі, а в минулому році йому поставили діагноз, який вказує на захворювання головного мозку.

З початку 2021 року близькі Галявієва почали відзначати його агресивність і запальність.

"Його поточний стан характеризується неадекватною поведінкою, що на даний момент перешкоджає повноцінному проведенню слідчих дій з ним", - йдеться в повідомленні слідства.

Проти нього відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.105 Кримінального кодексу РФ (вбивство). Максимальне покарання за нею - довічне позбавлення волі або смертна кара (на неї в Росії зараз діє мораторій). Галявієву пред'являть звинувачення, слідство буде домагатися його арешту. Слідство повідомило, що вже встановлено, де Галявієв купив зброю і як отримав потрібні для цього документи. За місцем проживання нападника провели обшуки, опитали більше 75 осіб.

В результаті влаштованої ним стрілянини загинули дев'ять осіб, в тому числі семеро дітей, вчителька і ще одна співробітниця гімназії.

Галявієву 19 років. Під час першого допиту після затримання він заявив, що влітку 2020 року в ньому "почав прокидатися монстр", і він почав всіх ненавидіти - а два місяці тому Галявієв, за його словами, усвідомив себе богом.