"Весь Ізраїль має знати, що це повна втрата контролю", – сказав очільник міста.

Фото: EPA/UPG Лод після обстрілу

У ізраїльскому місті Лод впровадили надзвичайний стан через ракетні обстріли з боку сектора Гази та масові протести палестинського населення. У місті від потрапляння ракети в авто загинуло дві людини – батько і донька, пише BBC.

Увечері вівторка прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу ухвалив рішення про введення НС в Лоді. Туди із Західного берега відправили прикордонну поліціїю. Повідомляється, що це перший з 1966 року випалок застосування надзвичайних повноважень відносно арабської общини.

Лод розташований неподалік Тель-Авіва. Протести переросли в масові заворушення, мітингарі кидалися камінням у правоохоронців, які у відповідь застосовували світлошумові гранати. Нові акції розпочалися після загибеля араба на попередньому протесті. За даними місцевих ЗМІ, під час зіткнень постраждали не менше 12 людей.

Арабські мітингарі підпалювали синагоги та деякі підприємства, а єврейські, за даними медіа, кидали каміння в авто, яким керував араб.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Весь Ізраїль має знати, що це повна втрата контролю. Громадянська війна спалахнула в Лойді", – заявив мер міста Яіра Рево газеті Times of Israel.

До міста вирушив Нетаньягу. У разі погіршення ситуації він пообіцяв впровадити комендантську годину.

Нагадаємо, що з понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Прессекретар Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ), генерал Хідаї Зільберман, сказав, що обстріл центру Ізраїля почався після того, як ПВС атакували і вбили топкерівництво ХАМАС і палестинського Ісламського джихаду.

За даними міністерства охорони здоров'я, у Газі загинули 35 палестинців, зокрема 10 дітей. Поранено більше 200 осіб.