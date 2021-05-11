Фото: EPA/UPG

Палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима . Ізраїль відповів ракетними обстрілами у вівторок вранці, повідомляє Associated Press

У Газі загинули 24 людини, зокрема і дев'ятеро дітей. Понад 700 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими силами безпеки, з них близько 500 госпіталізовано.

Ізраїльські військові повідомили, що в результаті ракетного обстрілу постраждали шестеро мирних мешканців.

Фото: EPA/UPG

Група ХАМАС до ранку вівторка випустила з Гази більш ніж 200 ракет. Із них шість ракет були випущені по Єрусалиму. У місті було чутно вибух, який, як вважають, став першим ударом після війни 2014 року.

Палестинські ЗМІ повідомили, що в Газі рано-вранці у вівторок унаслідок удару ізраїльського БПЛА у місті Хан-Юніс загинув чоловік. У результаті ще одного удару загинули жінка та двоє чоловіків.

У Ізраїлі заявили, що вночі завдали десятків авіаударів по Газі, спрямованих на військові об'єкти та бойовиків ХАМАС. Держава стверджує, що вразила тунель, ракетні установки і щонайменше вісьмох бойовиків. Десятки ракет були перехоплені завдяки ізраїльській системі "Залізний купол". Однак один снаряд долетів до околиці Єрусалима і спричинив легкі пошкодження. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що "терористичні організації в Газі перетнули червону лінію та атакували нас ракетами на околицях Єрусалима". Він попередив, що бої можуть тривати ще якийсь час.

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що ракетні обстріли триватимуть, поки Ізраїль "не залишить всі сцени тероризму та агресії в Єрусалимі та мечеті Аль-Акса".

Фото: EPA/UPG

Ця ескалація зумовлена спірністю територію Єрусалима, який і Ізраїль, і Палестина вважають своїм.

Новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалима почався напередодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами.

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