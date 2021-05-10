В Єрусалимі трапилися зіткнення палестинських протестувальників і поліції

Фото: twitter.com/saraalqurashi6

Східному Єрусалимі трапилися зіткнення між палестинськими протестувальниками і ізраїльською поліцію напередодні параду, анонсованого націоналістами Ізраїлю.

Парад присвячено Дню Єрусалима, що цього року святкується 10 травня. Палестинське населення незгодне зі святкуванням через спірність території. Прем'єр-міністр Бінь'ямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "не дозволить екстремістам дестабілізувати спокій в Єрусалимі. Ми будемо забезпечувати дотримання закона і порядку", цитує його Associated Press.

З міркувань безпеки сьогодні закрили для відвідувачів-іудеїв Храмову гору – священне місце для послідовників ісламу та юдаїзму, додає Jerusalim Post.

"Поліція Ізраїлю продовжує допускати свободу віросповідання, але не допускатиме заворушень", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: twitter.com/saraalqurashi6

Вранці 10 травня заворушення почалися на Храмовій горі. Деякі мітингарі кидалися камінням у правоохоронців, ті відповідали світлошумовими гранатами. Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Al-Aqsa Mosque: Hamas flags and stones as thousands prepare to prevent police, 'settlers' from 'storming' the compound. pic.twitter.com/yIvT8Eksra — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) May 10, 2021

З ранку в Єрусалимі та Старому місті розмістили тисячі поліцейських.

Нагадаємо, що в результаті Шестиденної війни 1967 року Ізраїль став контролювати всю територію Єрусалиму. Іще до того, у 1050 році, Кнессет оголосив Єрусалим столицею Держави Ізраїль. Ізраїль та Палестинська автономія ввжають Єрусалим своєю столицею і не визнають відповідне право один за одним.