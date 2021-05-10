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В Єрусалимі трапилися зіткнення палестинських протестувальників і поліції

З метою безпеки для відвідування закрили Храмову гору. 

Фото: twitter.com/saraalqurashi6
В Східному Єрусалимі трапилися зіткнення між палестинськими протестувальниками і ізраїльською поліцію напередодні параду, анонсованого націоналістами Ізраїлю. 

Парад присвячено Дню Єрусалима, що цього року святкується 10 травня. Палестинське населення незгодне зі святкуванням через спірність території. Прем'єр-міністр Бінь'ямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "не дозволить екстремістам дестабілізувати спокій в Єрусалимі. Ми будемо забезпечувати дотримання закона і порядку", цитує його Associated Press.

З міркувань безпеки сьогодні закрили для відвідувачів-іудеїв Храмову гору – священне місце для послідовників ісламу та юдаїзму, додає Jerusalim Post.

"Поліція Ізраїлю продовжує допускати свободу віросповідання, але не допускатиме заворушень", – йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Фото: twitter.com/saraalqurashi6

Вранці 10 травня заворушення почалися на Храмовій горі. Деякі мітингарі кидалися камінням у правоохоронців, ті відповідали світлошумовими гранатами. Повідомлень про постраждалих поки не надходило. 

З ранку в Єрусалимі та Старому місті розмістили тисячі поліцейських.  

Нагадаємо, що в результаті Шестиденної війни 1967 року Ізраїль став контролювати всю територію Єрусалиму. Іще до того, у 1050 році, Кнессет оголосив Єрусалим столицею Держави Ізраїль. Ізраїль та Палестинська автономія ввжають Єрусалим своєю столицею і не визнають відповідне право один за одним. 

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