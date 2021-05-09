В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння

Олександр Мураховський 7 травня виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся.

В Омській області в лісі два дні тому зник Олександр Мураховський - міністр охорони здоров’я регіону і колишній головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги № 1. Саме в цьому лікувальному закладі лікували Олексія Навального після отруєння "Новачком".

Про це повідомляють “Коммерческие вести” з посиланням на два джерела.

Третій співрозмовник видання - з Міністерства охорони здоров’я - підтвердив, що Мураховський поїхав на полювання та на зв’язок з другої половини дня 7 травня не виходить.

Мураховський 7 травня виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся. На його пошуки вирушили правоохоронці та волонтери. До рятувальної операції залучили також вертольоти. За інформацією місцевих видань, квадроцикл Мураховського знайшли в болоті.

Нагадаємо, наприкінці березня в Омську помер завідувач відділенням травматології та ортопедії лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев. Причиною смерті 63-річного лікаря назвали інсульт.

На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.

Перед цим ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні.

Під час перебування Навального в омській лікарні член "Єдиної Росії" Олександр Мураховський, який на той момент був головним лікарем закладу, відповідав за зв’язки з пресою. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального - "порушення обміну речовин". Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліну.

Пізніше Мураховський призначили главою регіонального Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку його лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.