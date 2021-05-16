Російські окупанти обстріляли Катеринівку з реактивного вогнемета

Сьогодні, 16 травня, збройні формування РФ у зоні бойових дій на Донбасі застосувала реактивний піхотний вогнемет.
Про це повідомила пресслужба ООС.
“Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка”, – йдеться у повідомленні.
Такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.
“Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту”, – зазначила пресслужба.
Нагадаємо, у суботу, 15 травня було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню РФ.
13 травня від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.