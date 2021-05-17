У центральному матчі передостаннього, 37-го туру Серії А чемпіон останніх 9 років "Ювентус" приймав чемпіона нинішнього розіграшу "Інтер".
Поєдинок з трьома пенальті і двома вилученнями виявився переможним для господарів - 3:2.
Відкрив рахунок на 24-й хвилині Кріштіану Роналду. При цьому португалець відзначився рідкісним явищем - не реалізував пенальті, але першим опинився на м'ячі і спокійно добив його у ворота.
Для CR7 цей м'яч став 777-м у кар'єрі.
🎰 - @Cristiano (CR7) scores his 777th career goal for club and country— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 15, 2021
7️⃣th - Manchester United - 2004
7️⃣7️⃣th - Manchester United - 2007
7️⃣7️⃣7️⃣th - Juventus - 2021#cr7 #JuveInter
Додамо, що ця перемога все ж не дозволила "Старій синьйорі" увійти в топ-4.
У "Аталанти" - 78 очок, по 76 набрали "Мілан" і "Наполі", і 75 - в активі "Ювентуса".