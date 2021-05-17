Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У центральному матчі передостаннього, 37-го туру Серії А чемпіон останніх 9 років "Ювентус" приймав чемпіона нинішнього розіграшу "Інтер".

Поєдинок з трьома пенальті і двома вилученнями виявився переможним для господарів - 3:2.

Відкрив рахунок на 24-й хвилині Кріштіану Роналду. При цьому португалець відзначився рідкісним явищем - не реалізував пенальті, але першим опинився на м'ячі і спокійно добив його у ворота.

Для CR7 цей м'яч став 777-м у кар'єрі.

🎰 - @Cristiano (CR7) scores his 777th career goal for club and country



7️⃣th - Manchester United - 2004

7️⃣7️⃣th - Manchester United - 2007

7️⃣7️⃣7️⃣th - Juventus - 2021#cr7 #JuveInter — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 15, 2021

Додамо, що ця перемога все ж не дозволила "Старій синьйорі" увійти в топ-4.

У "Аталанти" - 78 очок, по 76 набрали "Мілан" і "Наполі", і 75 - в активі "Ювентуса".

Огляд матчу "Ювентус" - "Інтер".