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Роналду забив 777-й гол у кар'єрі

Кріштіану допоміг "Юве" здобути перемогу над чемпіоном Серії А.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У центральному матчі передостаннього, 37-го туру Серії А чемпіон останніх 9 років "Ювентус" приймав чемпіона нинішнього розіграшу "Інтер".

Поєдинок з трьома пенальті і двома вилученнями виявився переможним для господарів - 3:2.

Відкрив рахунок на 24-й хвилині Кріштіану Роналду. При цьому португалець відзначився рідкісним явищем - не реалізував пенальті, але першим опинився на м'ячі і спокійно добив його у ворота.

Для CR7 цей м'яч став 777-м у кар'єрі.

Додамо, що ця перемога все ж не дозволила "Старій синьйорі" увійти в топ-4.

У "Аталанти" - 78 очок, по 76 набрали "Мілан" і "Наполі", і 75 - в активі "Ювентуса".

Огляд матчу "Ювентус" - "Інтер".

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