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Гвардіола повторив унікальне досягнення Алекса Фергюсона в Лізі чемпіонів

Іспанець вивів "містян" у фінал ЛЧ.

Гвардіола повторив унікальне досягнення Алекса Фергюсона в Лізі чемпіонів
Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сіті" вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Таким чином, керманич "містян" Хосеп Гвардіола став другим фахівцем в історії, кому вдалося дістатися до вирішального матчу головного єврокубкового турніру в трьох різних десятиліттях.

Раніше це досягнення підкорилося легендарному наставникові "Манчестера Юнайтед" Алексу Фергюсону, при якому "червоні дияволи" грали у фіналі ЛЧ у 1999, 2008, 2009 і 2011 роках.

Нагадаємо, Гвардіола до цього двічі виходив у фінал ЛЧ з "Барселоною" - у 2009 і 2011 роках. При цьому в обох випадках "блаугранас" перемагали саме МЮ сера Алекса.

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