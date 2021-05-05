Гвардіола повторив унікальне досягнення Алекса Фергюсона в Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
Таким чином, керманич "містян" Хосеп Гвардіола став другим фахівцем в історії, кому вдалося дістатися до вирішального матчу головного єврокубкового турніру в трьох різних десятиліттях.
Раніше це досягнення підкорилося легендарному наставникові "Манчестера Юнайтед" Алексу Фергюсону, при якому "червоні дияволи" грали у фіналі ЛЧ у 1999, 2008, 2009 і 2011 роках.
Нагадаємо, Гвардіола до цього двічі виходив у фінал ЛЧ з "Барселоною" - у 2009 і 2011 роках. При цьому в обох випадках "блаугранас" перемагали саме МЮ сера Алекса.
Only two managers have reached a European Cup / Champions League final in three different decades:— Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021
Sir Alex Pep
✅ 1990s ✅ 2000s
✅ 2000s ✅ 2010s
✅ 2010s ✅ 2020s
And they faced each other in two of them. #UCL pic.twitter.com/x4vZZU1xEV