Фото: EPA/UPG Стівен Каррі

У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Голден Стейт" і "Нью-Орлеан" зникло світло.

За 3:58 до закінчення третьої чверті за рахунку 77:71 лідер "Голден Стейт" Стівен Каррі виконував триочковий кидок. І в цей момент на пару секунд зал поглинула темрява. Від цього кидок Каррі не став менш точним.

Однак судді не зарахували закинутий м'яч.

The lights went out during the Warriors-Pels game 😅



Steph wanted his shot to count pic.twitter.com/0bzcmfD9ka — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021

У результаті "Голден Стейт" поступився "Новому Орлеану" з рахунком 103:108. При цьому Каррі набрав 37 очок.