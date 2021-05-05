У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Голден Стейт" і "Нью-Орлеан" зникло світло.
За 3:58 до закінчення третьої чверті за рахунку 77:71 лідер "Голден Стейт" Стівен Каррі виконував триочковий кидок. І в цей момент на пару секунд зал поглинула темрява. Від цього кидок Каррі не став менш точним.
Однак судді не зарахували закинутий м'яч.
The lights went out during the Warriors-Pels game 😅— Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021
Steph wanted his shot to count pic.twitter.com/0bzcmfD9ka
У результаті "Голден Стейт" поступився "Новому Орлеану" з рахунком 103:108. При цьому Каррі набрав 37 очок.