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У матчі НБА під час триочкового кидка в залі згасло світло

Судді спробу не зарахували.

Стівен Каррі
Фото: EPA/UPG
Стівен Каррі

У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Голден Стейт" і "Нью-Орлеан" зникло світло.

За 3:58 до закінчення третьої чверті за рахунку 77:71 лідер "Голден Стейт" Стівен Каррі виконував триочковий кидок. І в цей момент на пару секунд зал поглинула темрява. Від цього кидок Каррі не став менш точним.

Однак судді не зарахували закинутий м'яч.

У результаті "Голден Стейт" поступився "Новому Орлеану" з рахунком 103:108. При цьому Каррі набрав 37 очок.

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