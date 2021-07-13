Бізнесмен Ілля Павлюк, який координує близько 30 народних депутатів "Слуги народу", щонайменше тричі протягом місяця зустрічався з експомічником нардепа від "Опозиційної платформи-За життя" Тараса Козака і керівником близької до Віктора Медведчука громадської організації Яном Марченком.

Про це йдеться в розслідуванні Анни Калюжної та Марії Землянської для Bihus.Info.

Всі три зустрічі – 28 травня, 8 та 14 червня – відбувалися на парковці готелю "Україна". Бізнесмен приїжджав на місце першим, довго чекав, але вже під час зустрічі чоловіки практично не розмовляли. Натомість, Марченко передавав Павлюку телефон і бізнесмен вів бесіди вже з кимось третім.

Ян Марченко у попередньому скликанні був помічником на громадських засадах народного депутата і соратника Медведчука Тараса Козака. Також він до 2017 року був співвласником чотирьох аграрних компаній: ТОВ “Ландрас-Агро”, ТОВ “Тамаваровудекспорт”, ТОВ “МБК Агротехніка”, ТОВ "Галицька аграрна компанія". Потім його частка в компаніях перейшла у власність дружини Медведчука Оксани Марченко.

Разом з цим, Марченко досі є керівником РГО "Клуб Козак", яка, по суті, захопила землю на заповідному Трухановому острові під тренувальну базу охоронців Медведчука.

Журналісти припускають, що Марченко міг сконтактовувати телефоном Павлюка, який є частим гостем Офісу президента, або з Козаком або з Медведчуком. Обидва зараз під санкціями, їх підозрюють у державній зраді. При цьому, Медведчук знаходиться в Україні, а от місце перебування Козака достеменно невідоме.

Раніше з’являлася інформація про нібито переговори щодо можливого формального “приєднання” так званої “групи Павлюка” до “Опозиційної платформи – За життя”. В той же період в мережі з’явилася фотографія зустрічі людей, що схожі на Іллю Павлюка та Тараса Козака.

Взимку журналісти Bihus.Info зафіксували регулярні візити "слуг народу" до офісу Павлюка перед важливими голосуваннями. Також журналісти з’ясували, що ці депутати регулярно діють в інтересах бізнесу олігарха Ріната Ахметова. Після виходу програми в ефір Офіс генерального прокурора почав розслідування. Але, як свідчить розслідування, ситуація не змінилася – нардепи продовжують ходити до офісу Павлюка і голосувати в інтересах олігарха.

Також журналісти встановили, що до офісу Павлюка приходив ексочільник СБУ Дніпропетровщини, кандидатуру якого, як повідомляють ЗМІ, нині розглядають на посаду голови Харківської ОДА Володимир Верхогляд. Також до офісу приходив ексзаступник генпрокурора Микола Голомша та автодилер з кримінальним шлейфом Юрій Савчук.

Нагадаємо, в квітні 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому назвали Іллю Павлюка головою однієї з неформальних груп впливу у виборчому штабі під назвою "Регіони". Раніше Павлюк був помічником на той момент депутата Ігоря Калетника.