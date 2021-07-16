​Рада встановила День відповідальності людини у день народження Богдана Гаврилишина

Верховна Рада встановила всеукраїнський День відповідальності людини, який буде відзначатися 19 жовтня, у день народження автора "Декларації відповідальності людини" Богдана Гаврилишина.

За відповідне рішення у п'ятницю проголосували 308 депутатів парламенту.

Гаврилишин був відомим у світі вченим, членом Римського клубу, Світової академії мистецтв та науки, Міжнародної академії менеджменту, співзасновником бізнес-школи "МІМ-Київ", Міжнародного інституту менеджменту в Індії ("МІМ-Делі"), співзасновником Всесвітнього економічного форуму в Давосі, автором книг "Залишаюсь українцем", "Дороговказами в майбутнє. До ефективних суспільств", радником першого президента Україні, чотирьох голів Верховної Ради та трьох прем’єр-міністрів.

Він помер у 2016 році. Цього року виповнюється 95 років з дня його народження.

У 2014 році професор Гаврилишин створив декларацію про 15 відповідальностей людини, які є дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства з точки зору гуманістичних цінностей. Серед них - говорити правду, піклуватися про своє здоров'я, навчатися протягом усього життя тощо.