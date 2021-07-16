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Денісова назвала обвинувальний акт Єсипенку "прикладом залякування незалежних журналістів"

Українському громадянину загрожує 18 років позбавлення волі.

Денісова назвала обвинувальний акт Єсипенку "прикладом залякування незалежних журналістів"
Фото: LB.ua

Учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді" прокурори оголосили обвинувальний акт українському журналістові Владиславу Єсипенку. Йому загрожує загрожує 18 років позбавлення волі.

Як заявила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова, обвинувальний акт Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в окупованому Росією Криму.

Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Він своє провини не визнає.

"Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - вважає українська омбудсманка.

Вона закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Єсипенка затримали 10 березня та заарештували. Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

У березні стало відомо, що затриманого журналіста катували струмом.

4 червня США закликали Росію звільнити Єсипенка.

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