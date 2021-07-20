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Дві області не відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ

В Одеській та Тернопільській областях перевищено показник госпіталізацій.

Дві області не відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ
Фото: EPA/UPG

Станом на 20 липня в Одеській та Тернопільській областях встановлено "червоний" рівень за одним із показників епідемічної небезпеки.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській - 88,9%.

Ці області все ще перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Нагадаємо, новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня  карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону. 

На сьогодні "зелений" рівень встановлено як базовий.

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