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Китай відмовився від плану ВООЗ дослідити ймовірність витоку ковіду з лабораторії

У МОЗ Китаю заявили, що "шоковані" цим планом. 

Китай відмовився від плану ВООЗ дослідити ймовірність витоку ковіду з лабораторії
Фото: EPA/UPG

Китай заявив, що не може прийняти план Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо другого етапу досліджень походження COVID-19. Про це заявив заступник міністра Національної комісії охорони здоров'я Цзен Ісінь, пише Associated Press

Він сказав, що був "шокований планом" і, зокрема, теорією про витік з лабораторії. 

"Для нас неможливо прийняти такий план відслідковування походження", – сказав він на пресконференції. 

За словами Ісіня, лабораторія в Ухані не мала вірусу, який міг би прямо передатися людині. Він сказав, що Китай неодноразово про це говорив, тож не буде приймати план ВООЗ.

Минулого тижня гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус визнав, що поки передчасно виключати потенційний зв'язок між пандемією та витоком із урядової лабораторії в Ухані. 

Тема дослідження походження ковіду стала дипломатичним питанням між КНР та іншими державами. США, зокрема, вважають що Китай не був достатньо прозорим відносно перших етапів пандемії. 

Точні причини виникнення ковіду з'ясовуються, але ВООЗ вважає ймовірними чотири сценарії. "Найбільш ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині. Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящірок.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".

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