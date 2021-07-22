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Показники рівня госпіталізацій через ковід перевищені у трьох областях, - МОЗ

"Зеленій" зоні не відповідають показники в Тернопільській, Київській і Херсонській областях.

Показники рівня госпіталізацій через ковід перевищені у трьох областях, - МОЗ
Фото: EPA/UPG

Станом на 22 липня у трьох областях України перевищено показники за одним із показників епідемічної небезпеки.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він становить 110%.

Також показник госпіталізацій перевищено у Київській та Херсонській областях - відповідно 54,4% і 50,7%.

Попри те, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%, ці області все ще перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Нагадаємо, новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня  карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону.

На сьогодні "зелений" рівень встановлено як базовий.

Щоб області потрапили до "червоної" зони карантину, необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.

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