В Україні не працюють 40% пунктів щеплень, - Ляшко

Станом на 21 липня близько 40% розгорнутих в Україні пунктів масової вакцинації не працюють.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Україна розпочала 5-й етап вакцинації від COVID-19, тим самим зробивши щеплення доступними для всіх українців віком від 18 років. Водночас, ми бачимо, що 40% створених пунктів щеплень не працюють”, - написав Ляшко у Facebook.

Він уточнив, що станом на 20 липня 2021 року в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42, в Київській області працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 зі 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 зі 143, у Рівненській - 47 зі 122, у Харківській - 74 зі 154, у Миколаївській - 54 зі 108, у Волинській - 43 з 87.

“Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3,43 млн доз антиковідних вакцин. З яких 961,14 тис. доз це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках. Усе це означає, що не всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, можуть отримати щеплення”, - наголосив Ляшко.

Міністр закликав регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу.

Він також попросив українців в разі, якщо найближчий пункт щеплення не працює або їхні працівники відмовляють у щепленні через відсутність вакцин, телефонувати до місцевих департаментів охорони здоров’я або сповіщати про це за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.