В Україні від ковіду повністю імунізовані 1,7 млн осіб

За п’ятницю, 23 липня в Україні від коронавірусу було щеплено 152 675 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані – 62 603.

Протягом доби працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення і 267 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них першу дозу отримали 3 010 138 людей, повністю імунізовані – 1 681 734 особи.

Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

Нагадаємо, 20 липня в Україні розпочався п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення проводяться в усіх пунктах вакцинації на первинці (в поліклініках та амбулаторіях), в масових центрах вакцинації та мобільними бригадами в колективах, які подали заявку на вакцинацію 50+ людей.

Записатися на вакцинацію можна за допомогою сервісу helsi.me. Докладно про це і самі вакцини читайте в новині LB.ua "Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати".