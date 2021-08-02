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Експрезидента Киргизстану Акаєва, який емігрував після Тюльпанової революції 2005 року, "доставили" в Бішкек

Він фігурує в кримінальній справі про корупцію.

Експрезидента Киргизстану Акаєва, який емігрував після Тюльпанової революції 2005 року, "доставили" в Бішкек
Фото: akipress.org

Державний комітет національної безпеки Киргизстану повідомив, що в Бішкек "доставили" колишнього президента країни Аскара Акаєва. Він правив у Киргизстані з 1990 до 2005 року і склав повноваження після Тюльпанової революції, виїхавши до Росії.

Про повернення 76-річного Акаєва повідомила пресслужба ДКНБ, пише місцеве агентство АКІpress.

"У результаті вжитих ДКНБ заходів 2 серпня 2021 року колишнього президента Аскара Акаєва доставили до Бішкеку, після чого негайно передали Міжвідомчої слідчій групі. В цей час А.Акаєв перебуває в будівлі ДКНБ, де з його участю проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Акаєв фігурує як підозрюваний у кримінальній справі про корупцію під час реалізації золотовидобувного проєкту "Кумтор", який було започатковано в 1992 році.

За даними генеральної прокуратури Киргизстану, в період з 1992 до 2019 рік окремі посадові особи і керівництво ВАТ "Киргизалтин", "створивши протиправний і стійкий зв'язок" з представниками канадської компанії Cameco, Centerra Gold Inc., а також ЗАТ "Кумтор Оперейтінг Компані" та ЗАТ "Кумтор Голд Компані", "з метою незаконного отримання матеріальних і інших благ укладали завідома невигідні для Киргизстану угоди з розробки золоторудного родовища "Кумтор".

Крім Акаєва, в розшук було оголошено ще одного експрезидента - Курманбека Бакієва.

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