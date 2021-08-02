Пашинян знову став прем'єром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомляється в указі Саркісяна.
Пашинян уперше очолив уряд 8 травня 2018 року, але у квітні був змушений подати відставку на фоні політичної кризи, спровокованої поразкою у війні з Азербайджаном. Відтоді Пашинян був в.о. прем'єра.
Після перемоги очолюваної ним партії "Громадянський договір" на дострокових виборах Пашиняна було повторно висунуто на посаду прем'єра.
За вірменським законодавством, президент призначає прем'єр-міністром кандидата, поданого парламентською більшістю.
Другого серпня почали роботу Національні збори (парламент) восьмого скликання, в якому представлені партія "Громадський договір" (71 мандат), блок "Вірменія" (29 мандатів), блок "Честь маю" (7 мандатів).