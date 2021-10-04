Разумков скликав на четвер позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту. Воно відбудеться у четвер о 16 годині.

Про це повідомила прессекретарка Дмитра Разумкова Ольга Туній в Facebook.

Засідання скликалося за вимогою 153 народних депутатів.

"На порядку денному – сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки", – пояснила Туній.

Фото: Facebook Ольга Туній

Фото: Facebook Ольга Туній

Раніше джерела LB.ua в керівництві "Слуги народу" повідомляли, що питання відликання Разумкова з посади голови Верховної Ради можуть розглянути саме в четвер. Це можна зробити тільки в черговому, а не в позачерговому режимі.

Водночас сам Дмитро Разумков каже, що його відкликання цього тижня малоймовірне, оскільки, згідно з процедурою, спершу він має підготувати звіт про роботу, також повинна прозвітувати Рахункова палата щодо виконання бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці, що проходило 1-2 жовтня, зібрали підписи за реєстрацію постанови про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Підписи продовжили збирати і в Києві. За останніми данними, їх уже є 197 зі 150 необхідних для реєстрації постанови про відкликання.

Після закінчення збору підписів їх має перевірити Апарат Верховної Ради.