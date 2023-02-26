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У Бердянську окупанти посилюють комендантський режим

Також росіяни досі не дають дозволи на виїзд з міста.

У Бердянську окупанти посилюють комендантський режим
Бердянськ
Фото: Пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації

Нещодавно окупаційна адміністрація Бердянська оголосила про посилення комендантського режиму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог використовує порожні вулиці міста для перекидання військової техніки, й не бажає аби місцеві повідомляли про це ЗСУ.

"Водночас окупанти продовжують обшуки в гаражних кооперативах й здійснюють перевірки на блокпостах. Також росіяни досі не запустили процес видачі дозволів на виїзд з міста, фактично перетворивши Бердянськ на в’язницю просто неба", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що в окупованому Бердянську Запорізької області загострюється гуманітарна криза.

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