У Бердянську окупанти посилюють комендантський режим

Також росіяни досі не дають дозволи на виїзд з міста.

Нещодавно окупаційна адміністрація Бердянська оголосила про посилення комендантського режиму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог використовує порожні вулиці міста для перекидання військової техніки, й не бажає аби місцеві повідомляли про це ЗСУ.

"Водночас окупанти продовжують обшуки в гаражних кооперативах й здійснюють перевірки на блокпостах. Також росіяни досі не запустили процес видачі дозволів на виїзд з міста, фактично перетворивши Бердянськ на в’язницю просто неба", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську Запорізької області загострюється гуманітарна криза.