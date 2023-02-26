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В окупованому Сєвєродонецьку не працює жодна школа

Діти раз на тиждень приходять до школи, щоб отримати завдання.

В окупованому Сєвєродонецьку не працює жодна школа
Сєвєродонецьк
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

В окупованому Сєвєродонецьку Луганської області окупанти не змогли організувати навчальний процес.

Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Ані одна школа не пропрацювала жодного дня навіть у період, коли цього дозволяли і безпекова ситуація, і погодні умови», — розповіли в адміністрації.

Упродовж усього навчального року діти раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання на паперових носіях, виконують його вдома та повертають вчителю для перевірки. Для яких-небудь консультацій в них є декілька хвилин на тиждень.

У військовій адміністрації також кажуть, що перевести дітей на дистанційне навчання неможливо, тому що у місті немає інтернет-зв’язку.

«Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку окупанти не полагодили, а якості мобільного не вистачало для навчання. Хоча його в місті немає декілька тижнів. А останні декілька днів туди й не додзвонишся, бо все відключено через боротьбу з партизанами», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що російські загарбники упродовж кількох тижнів після окупації Сєвєродонецька заявляли про відновлення будинків. Але до зимового періоду місто не було підготовлено. А зараз окупанти обіцяють відновити будинки аж до 2025 року.

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