Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумщини

Російська армія зранку 26 лютого обстріляла прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 8:50 до 9:05 військові зафіксували шість "приходів" в районі населеного пункту Горки. Ймовірно, російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж дня, 25 лютого, російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини.