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Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумщини

Ймовірно, росіяни застосували міномети.

Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Російська армія зранку 26 лютого обстріляла прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 8:50 до 9:05 військові зафіксували шість "приходів" в районі населеного пункту Горки. Ймовірно, російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що упродовж дня, 25 лютого, російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини.

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