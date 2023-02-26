Шмигаль: Примирення з РФ не буде навіть через сто років

Україна не може піти на компроміси з країною-агресором.

Україна не піде на примирення та співпрацю з Росією, яка розв'язала агресивну війну проти нашої країни.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Focus, повідомляє пресслужба Кабміну.

Шмигаль підкреслив, що Україна - це суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами, тому вона не може піти на компроміси з країною-агресором.

"Єдиний компроміс - повне виведення російських військ з України в межах кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятним компромісом і для Європи", - сказав він.

Прем'єр також відкинув будь-які компроміси щодо територіальної цілісності в обмін на швидке отримання членства в ЄС та гарантії безпеки для решти країни.

"Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, аби ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ", - сказав він.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що заморожування конфлікту лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни. Тому для України це неприйнятно.

Він також вважає, що між Україною та РФ не може бути жодної співпраці щонайменше протягом століття.

"Примирення, співпраця - ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, що як заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, президент Путін, який прийняв рішення про повномасштабне військове вторгнення в Україну рік тому, все ще може припинити війну.