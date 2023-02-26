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На Франківщині зберігається небезпека снігових лавин

У регіоні діє штормове попередження.

На Франківщині зберігається небезпека снігових лавин
Фото: Василь Фіцак

Гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.

Про це повідомляє ДСНС.

"Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв'язку із хуртовиною та снігопадами, 26 – 27 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – зазначили у ДСНС.

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Нагадаємо, що січень у Києві увійшов у десятку найтепліших за весь час метеоспостережень.

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