На Франківщині зберігається небезпека снігових лавин

Гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.

Про це повідомляє ДСНС.

"Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв'язку із хуртовиною та снігопадами, 26 – 27 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що січень у Києві увійшов у десятку найтепліших за весь час метеоспостережень.