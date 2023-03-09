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У Київській області працювали сили ППО

Мешканців просять залишатися в укриттях.

У Київській області працювали сили ППО
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

У повітряному просторі Київської області працювали Сили протиповітряної оброни ЗСУ.

Про це повідомили в обласній військові адміністрації.

“У Київській області працювало ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні вночі ворог задав удару по Харківській та Одеській області. 

По Харківщині окупанти вдарили 15 разів, під прицілом окупантів знову були об‘єкти критичної інфраструктури і є влучання у приватний житловий будинку. На Одещині росіяни поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

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