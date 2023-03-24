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КНДР заявила про проведення випробувань підводного безпілотника з ядерною боєголовкою

Безпілотна система "Хаіль" вибухнула в водах біля східного узбережжя.

КНДР заявила про проведення випробувань підводного безпілотника з ядерною боєголовкою
Фото: globallookpress.com

Північна Корея заявила про проведення випробувань нового підводного безпілотника з ядерною боєголовкою у відповідь на навчання США та Південної Кореї.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що безпілотна система "Хаіль" може використовуватись для неочікуваних атак, знищення морських ударних груп та оперативних портів шляхом створення "надмаштабної" радіоактивної хвилі за допомогою підводного вибуху.

Під час випробувань безпілотник знаходився у воді понад 59 годин на глибині від 80 до 150 метрів і вибухнув в водах біля східного узбережжя.

В КНДР заявили, що випробування проходять у відповідь на "ворожі навчання США та Південної Кореї".

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Нагадаємо, Північна Корея випустила балістичну ракету малого радіусу дії. Це було четверте випробування за минулий тиждень, проведене паралельно зі спільними військовими навчаннями Південної Кореї та США. 

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