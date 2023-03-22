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Греція і Туреччина домовились обмежити навчання своїх ВМС

 Цей неформальний мораторій триватиме протягом літнього періоду.

Греція і Туреччина домовились обмежити навчання своїх ВМС
Фото: korrespondent.net

Греція та Туреччина досягли неофіційної домовленості обмежити військові навчання в Егейському морі.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Поки виборчий цикл у двох країнах не буде завершено, не буде жодних масштабних військово-морських навчань, за винятком навчань НАТО. Відповідно, наступні етапи серії грецьких військово-морських навчань або взагалі не відбудуться до кінця літа, або відбудуться обмежено.

Показово, що цього року в міжнародних повітряних навчаннях Iniochos 2023 не будуть задіяні сили США та Ізраїлю – тобто двох країн, які прямо чи опосередковано бажають сприяти зниженню греко-турецької напруженості. Цей неформальний мораторій, який, як очікується, триватиме протягом літнього періоду, вигідний обом сторонам з різних причин, пише грецьке видання.

Для Греції це дасть час військово-морським підрозділам увійти в процес технічного обслуговування після того, як вони перебували в постійному режимі очікування протягом майже трьох років. Загалом 12 кораблів ВМС перебувають на постійному чергуванні (в Егейському морі або в місіях за межами Греції).

Тому начальник Генерального штабу Константінос Флорос видав наказ про поступовий початок робіт з технічного обслуговування кораблів флоту, щоб дати перерву системам, які працюють постійно.

На турецькому боці понад 80% флоту зосереджено в бухтах Іскендерун і Мерсін із повністю невійськовою місією, а саме обслуговування потреб жителів, які постраждали від землетрусу.

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Нагадаємо, що Туреччина вирішила розпочати процес ратифікації вступу Фінляндії до НАТО.

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