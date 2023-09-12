Росія збільшила у Чорному морі кількість своїх кораблів

Росія збільшила чисельність свого корабельного угруповання в Чорному морі до 17 одиниць.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зокрема, країна-агресор вивели на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого становить до восьми "калібрів".

Військові наголосили, що рівень ракетної загрози залишається високим.

Крім того залишається системною активність тактичної авіації. РФ тероризує цивільне судноплавство, скидаючи керовані авіабомби в напрямку Зміїного.

Нагадаємо, днями у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 10 ворожих кораблів. Напередодні стало відомо, що Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.