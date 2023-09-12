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Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину

На щастя, минулося без жертв серед населення.

Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 12 вересня, російські окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровську область з важкої артилеріії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Майже два десятки снарядів сьогодні прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді”, - написав Лисак. 

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Внаслідок обстрілів були пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередач. 

Крім того, сьогодні ж надвечір росіяни атакували Покровську селищну громаду у Синельниківському районі. Наслідки обстрілу наразі уточнюються. 

Внаслідок обстрілу мирне населення не постраждало.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, сьогодні ввечері Росія випустила по Запорізькій області балістичну ракету. Тип ракети встановлюють.

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