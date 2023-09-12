Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні, 12 вересня, російські окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровську область з важкої артилеріії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Майже два десятки снарядів сьогодні прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді”, - написав Лисак.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередач.
Крім того, сьогодні ж надвечір росіяни атакували Покровську селищну громаду у Синельниківському районі. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.
Внаслідок обстрілу мирне населення не постраждало.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Росія випустила по Запорізькій області балістичну ракету. Тип ракети встановлюють.