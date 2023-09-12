Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину

На щастя, минулося без жертв серед населення.

Сьогодні, 12 вересня, російські окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровську область з важкої артилеріії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Майже два десятки снарядів сьогодні прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Крім того, сьогодні ж надвечір росіяни атакували Покровську селищну громаду у Синельниківському районі. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Внаслідок обстрілу мирне населення не постраждало.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, сьогодні ввечері Росія випустила по Запорізькій області балістичну ракету. Тип ракети встановлюють.