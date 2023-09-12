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Росія атакувала Запорізьку область балістичною ракетою, - керівник ОВА

Наразі відповідні служби встановлюють місце падіння ракети.

Росія атакувала Запорізьку область балістичною ракетою, - керівник ОВА
Юрій Малашко
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Росія випустила по Запорізькій області балістичну ракету.

Про це в етері телемарафону повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, тип ракети встановлюють, як і встановлюємо місце падіння, місце ураження. 

"Знаємо, що це є Запорізький район. Зараз уже відповідні служби працюють. Станом на зараз постраждалих і пожеж немає", - сказав Малашко.

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Нагадаємо, минулого тижня Росія теж завдала балістичного удару по Запорізькому району. Перед цим під обстріл потрапив один із районів Запоріжжя, було влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури. Постраждали двоє осіб.

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