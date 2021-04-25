З початку 2021 року до 31 березня керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння стало причиною понад 1 тис. автопригод в Україні.

Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У них травмувалася 171 особа, а 14 – загинули.

Білошицький оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Facebook відео ДТП, що сталася у ніч на неділю, 25 квітня на проспекті Перемоги у Києві.

У ДТП 21-річний пасажир Skoda отримав серйозні травми і зараз у важкому стані перебуває у лікарні.

“У водія патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування на місці – 1,58 проміле, що майже у 8 разів перевищує дозволений рівень”, – зазначив поліцейський.

Нагадаємо, на початку квітня на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом: замість 10,2 тис. водію доведеться сплатити 17 тис. гривень.

З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані.

Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.