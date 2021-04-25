В ОРДЛО проходять військові навчання російських найманців, - штаб ООС

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано масове скупчення забороненої військової техніки з порушенням ліній відведення, поширюється неправдива інформація про підготовку військової операції з боку Збройних сил України.

Пр оце повідомив пресцентр штабу ООС.

"Починаючи з лютого поточного року Місією ОБСЄ постійно фіксується суттєве збільшення на тимчасово окупованій території кількості озброєння та військової техніки, у тому числі забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частота фіксації мінометів і артилерійських систем різного калібру, а також РСЗВ у межах зони безпеки зростає на тлі проведення РФ військових навчань поблизу кордонів України і відбувається під виглядом навчань.

Наголошується, що було розміщене з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Усього за 19 км на південь від Луганська, на території аеродрому поблизу Переможного, спостерігачами виявлено 6 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 11 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" і 15 причіпних гаубиць: 12 одиниць Д-30А "Жаба" калібру 122 мм та 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", калібру 152 мм..

Того ж дня, в населеному пункті Біле зафіксовано три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Ще 11 гаубиць "Гвоздика" і 12 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" на навчальному полігоні поблизу Бугаївки.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області, неподалік Вуглегірська, виявлені 3 причіпні гаубиці Д-30А "Жаба" калібру 122-мм.

"ЗСУ безумовно дотримуються режиму припинення вогню. Усі заяви окупантів про ігнорування українською стороною координаційного механізму та досягнутих домовленостей не відповідають дійсності і спрямовані на свідоме загострення ситуації з боку проросійських найманців. А систематичні порушення режиму припинення вогню з їхнього боку є нічим іншим, як відвертими провокаціями на фоні ескалації напруженості навколо кордонів України", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, 22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму відбулися успішно. Він також повідомив, що з 23 квітня війська починають повертатися у місця постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ повідомило, що почало відведення військ.

Аналітик НАТО Енді Сколлік нагадав, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні - отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Також в Держдепі зазначили, що США обережно ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ, оскільки поки що це - лише слова.