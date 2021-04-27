США оголосили про намір поділитися з іншими країнами 60 млн доз вакцини AstraZeneca

Ця вакцина досі не має дозволу на використання у Сполучених Штатах.

Адміністрація Джо Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами. Цю вакцину ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах, передає Голос Америки.

Минулого місяця уряд у Вашингтоні пообіцяв передати приблизно 4 мільйони доз цієї вакцини сусіднім Мексиці та Канаді.

Американські посадовці заявляють, що для вакцинації населення США буде достатньо інших трьох вакцин від коронавірусу використовуваних в країні: Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Речниця Білого Дому Джен Псакі сказала 26 квітня, що вакцину AstraZeneca експортуватимуть окремими партіями по ходу того, як будуть перевіряти її відповідність стандартам.

Вона сказала, що 10 мільйонів доз ймовірно будуть готові до відправки упродовж наступних тижнів, а ще 50 мільйонів виготовляються і можуть бути готовими у травні і червні.

Джен Псакі сказала, що адміністрація ще не визначила, як саме і яким країнам США передадуть вакцину AstraZeneca.

З 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca, але перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.

23 квітня в Україну прибула AstraZeneca корейського виробництва. Щеплення нею почнуть робити 28 квітня. Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків в кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень.

Корейська вакцина AstraZeneca-SKBio була зареєстрована в Україні 20 квітня. Вона розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd) і має торговельну назву AstraZeneca-SKBio.

Докладно про те, як відбувається імунізація від ковіду в Україні, хто і де зараз може це зробити і скільки чекати своєї черги, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".