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Голова МЗС Німеччини закликав РФ зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі

Міністр закордонних справ ФРН закликав вирішувати проблеми через діалог.

Голова МЗС Німеччини закликав РФ зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі та дотримуватися перемир'я на сході України. 

Про це він заявив у вівторок, 27 квітня під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком,  передає Deutsche Welle.

Голова МЗС Німеччини привітав заяву Росії про відведення військ від українських кордонів. При цьому він наголосив, що за словами мають слідувати невідкладні дії.

Міністр закордонних справ ФРН закликав вирішувати проблеми через діалог.

На початку квітня Гайко Маас під час телефонної розмови з головою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Німеччина пильно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні та поділяє тверду позицію України щодо необхідності деескалації та підтвердження відданості режиму припинення вогню.

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