У Роналду намагаються відсудити $78 млн за зґвалтування

Відома модель Кетрін Майорга знову вимагає від форварда туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду компенсацію за зґвалтування. Цього разу – 56,6 млн фунтів (79 млн дол.), повідомляє mirror.co.uk.

При цьому імовірна жертва вимагає від Роналду 18 млн фунтів за "біль і страждання в минулому", 18 млн - за "біль і страждання в майбутньому" і 18 млн штрафних санкцій. Крім того, її витрати за час суду склали близько 2,6 млн.

Нагадаємо, восени 2018 року Майорга заявила, що Роналду зґвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009 року.

У 2017 році видання Spiegel повідомляло, що Роналду в січні 2010 року заплатив $ 375 тис., щоб уникнути звинувачень у сексуальному насильстві. Зазначалося, що інцидент за участю португальця стався 12 червня 2009 року в Лас-Вегасі, де він перебував на відпочинку з братом і двоюрідною сестрою.

У травні 2019 року суд у Лас-Вегасі закрив справу після добровільного відхилення позову з боку Майорги,