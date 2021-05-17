Витрати Mercedes на команду Формули-1 2020 року склали $459 млн

При цьому виручка скоротилася порівняно з 2019 роком із $513,7 млн до $502,2 млн.

Mercedes AMG Petronas Motorsport - німецький автовиробник, що бере участь у Гран-прі Формула-1, опублікував фінансовий звіт за 2020 рік, у якому команда всьоме поспіль завоювала титул в особистому заліку і сьомий Кубок конструкторів.

Торік витрати чемпіонської команди склали 324,9 млн фунтів ($459 млн), при цьому виручка скоротилася порівняно з 2019 роком із 363,3 млн фунтів ($513,7 млн) до 355,5 млн фунтів ($502,2 млн), повідомляє f1news.ru.

У 2020-му в команди незначно скоротився і прибуток - до 13,6 млн фунтів ($19,2 млн), рік перед тим він становив 14,7 млн фунтів ($20,7 млн).

Протягом минулого сезону команда далі набирала персонал. Якщо 2019-го на Mercedes працювали 1016 осіб, то 2020-го – 1063.

Очевидно, що 2021-го Mercedes довелося сильно урізати витрати після набуття чинності бюджетних обмежень, які становлять $145 млн на рік.