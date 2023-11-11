З початку наземної операції Ізраїль взяв під контроль 11 військових постів ХАМАСу

Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023

З початку наземної операції у Секторі Гази Ізраїль взяв під контроль 11 військових постів терористичної організації ХАМАС.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

“Сухопутні війська ЦАХАЛу продовжують діяти в Секторі Гази, знищуючи терористів і направляючи авіацію та артилерію на удари по інфраструктурі терористів”, − йдеться у повідомленні.

Крім того, солдати ЦАХАЛу ідентифікували підозрілий автомобіль, припаркований у транзитному місці, яке використовували війська. Після перевірки підтвердили, що транспортний засіб був оснащений вибухівкою.

Під час додаткових наземних дій Ізраїль виявив та знищив підземний тунель біля школи. Крім того, солдати ідентифікували осередок терористів, який наближався до військ ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі.

Вночі військово-морські сили ЦАХАЛу завдали ударів по інфраструктурі терористів на півночі анклаву. Крім того, Тель-Авів вдарив по складах зброї з обладнанням, яке використовувалося військово-морськими силами угрупування, і табору Аль-Шаті.

Нагадаємо, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Ізраїль погодився призупинити свої операції в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня.