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З початку наземної операції Ізраїль взяв під контроль 11 військових постів ХАМАСу

ЦАХАЛ вдарив по складу зброї терористів.

З початку наземної операції Ізраїль взяв під контроль 11 військових постів ХАМАСу
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

З початку наземної операції у Секторі Гази Ізраїль взяв під контроль 11 військових постів терористичної організації ХАМАС.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

“Сухопутні війська ЦАХАЛу продовжують діяти в Секторі Гази, знищуючи терористів і направляючи авіацію та артилерію на удари по інфраструктурі терористів”, − йдеться у повідомленні. 

Крім того, солдати ЦАХАЛу ідентифікували підозрілий автомобіль, припаркований у транзитному місці, яке використовували війська. Після перевірки підтвердили, що транспортний засіб був оснащений вибухівкою. 

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Під час додаткових наземних дій Ізраїль виявив та знищив підземний тунель біля школи. Крім того, солдати ідентифікували осередок терористів, який наближався до військ ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі. 

Вночі військово-морські сили ЦАХАЛу завдали ударів по інфраструктурі терористів на півночі анклаву. Крім того, Тель-Авів вдарив по складах зброї з обладнанням, яке використовувалося військово-морськими силами угрупування, і табору Аль-Шаті.

Нагадаємо, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Ізраїль погодився призупинити свої операції в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня.

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