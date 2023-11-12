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Президент Латвії: "Захід повинен озброїти Україну, щоб вберегти мир у Європі"

ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

Президент Латвії: "Захід повинен озброїти Україну, щоб вберегти мир у Європі"
Фото: EPA/UPG

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у інтерв'ю для Associated Press, заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і він наполягає на продовженні військової підтримки Києва, щоб вберегти мир у Європі.

"Росія планує тривалу війну в Україні, і я звертаюся до країн, які вагаються щодо продовження військової підтримки Києва: продовжуйте постачати зброю, інакше українці програють, а Росія матиме зелене світло для терору Європи у майбутньому", – зазначає президент Латвії.

Едгарс Рінкевичс підкреслює, що важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що "якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Як пояснив президент Латвії, важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Він наголосив на необхідності домогтися гуманітарних пауз у бойових діях в Газі для надання допомоги палестинському цивільному населенню. 

"Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", – додав він.

Латвійський лідер зазначив, що Росія повертається від автократії до тоталітарного режиму та вдається до пропаганди, гіршої за холодну війну.

Вони показують "жорстокі фотографії, відео чи анімаційні ролики про знищення міст у Європі чи Сполучених Штатах за допомогою ядерної зброї, кажучи, що використання ядерної зброї насправді є просто шматком пирога", – сказав він.

Вони називають українців "нижчою людською расою — це дуже схоже на те, що нацистська Німеччина говорила про євреїв", — додав Рінкевичс.

За словами Рінкевичса, Захід зобов’язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського збільшити кількість зброї, "оскільки ми не надали стільки, скільки мали б".

Він додає, що Росія мобілізує свою економіку, ресурси та військову техніку "для дуже тривалої війни". Путін намагався швидко виграти війну та зрозумів, що не може, і тепер Москва хоче "задушити" Україну, сказав він, передбачаючи, що РФ повторить атаки на енергетичну інфраструктуру України в найближчі місяці, як це було минулої зими.

Рінкевич додав, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав НАТО “закрити” Балтійське море для судноплавства, якщо буде доведено провину Росії в нещодавніх пошкодженнях підводної інфраструктури газопроводу Baltic Connector

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