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Чорноморським гуманітарним коридором пройшло 100-те судно, - посол США

Завдяки ньому доставлено 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.

Чорноморським гуманітарним коридором пройшло 100-те судно, - посол США
Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Чорноморським гуманітарним коридором пройшли вже 100 суден.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

За її словами, наразі, завдяки цьому доставлено 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу", - написала вона.

Нагадаємо, у серпні Україна відкрила "гуманітарний коридор" для кораблів, що прямують на ринки Африки та Азії, щоб спробувати обійти фактичну російську блокаду в Чорному морі морського експорту Києва, запроваджену після вторгнення російських військ в Україну у 2022 році.

Українські чиновники говорили, що з початку роботи коридору в серпні 91 судно експортувало 3,3 млн метричних тонн сільськогосподарської та металевої продукції.

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