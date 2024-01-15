​Ворог випустив 788 снарядів по Херсонщині, поранено чотирьох людей

У Херсоні пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено.

Російські окупаційні війська за добу випустили 788 снарядів по Херсонській області, поранено четверо людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. 4 людини дістали поранення", - зазначив він.

По Херсону ворог випустив 42 снаряди. Росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області, а також у магазин в Херсоні.

Також голова міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що в Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено.

"До уваги мешканців Херсона! Унаслідок ворожих обстрілів обласного центру вночі було пошкоджено кабелі та контактну мережу, через що рух тролейбусів неможливий", - написав він.

Мрочко зазначив, що фахівці КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради уже проводять роботи з відновлення мережі. За його словами, після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії. При цьому маршрутні автобуси працюють за графіком.