​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Якщо республіканці в Конгресі не профінансують Україну, їм доведеться дуже багато за що заплатити, – Байден
Якщо республіканці в Конгресі не профінансують Україну, їм доведеться дуже багато за що заплатити, – Байден
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

​Ворог випустив 788 снарядів по Херсонщині, поранено чотирьох людей

У Херсоні пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено.

Російські окупаційні війська за добу випустили 788 снарядів по Херсонській області, поранено четверо людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. 4 людини дістали поранення", - зазначив він.

По Херсону ворог випустив 42 снаряди. Росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області, а також у магазин в Херсоні.

Також голова міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що в Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено.

"До уваги мешканців Херсона! Унаслідок ворожих обстрілів обласного центру вночі було пошкоджено кабелі та контактну мережу, через що рух тролейбусів неможливий", - написав він.

Мрочко зазначив, що фахівці КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради уже проводять роботи з відновлення мережі. За його словами, після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії. При цьому маршрутні автобуси працюють за графіком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies