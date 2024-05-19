За добу росіяни поранили 11 цивільних на Харківщині, загинула людина, зруйновані будинки

Упродовж доби російська армія обстріляла вісім населених пінктів Харківської області, зокрема під ворожу атаку потрапив Харків. Унаслідок авіаудару постраждали шестеро людей, пошкоджено 23 приватних будинки.

Про це повідомив у ранковому звіті очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 15:00 росіяни вдарили КАБом по Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років. Пізніше зафіксували влучання по відкритій території на околицях Харкова. Без постраждалих.

18 травня 23:58 в с. Руські Тишки Харківського району окупанти скинули КАБ по відкритій території. Без постраждалих. О 18:30 с. Приколотне Куп'янський район: внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік. Також ворог вдарив об 11:00 по місту, внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки та один чоловік.

У с. Липці Харківського району через обстріли пошкоджено приватний будинок.

В с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.

У с. Українське Чугуївського району внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 60 років.

Всього евакуювали 10314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.