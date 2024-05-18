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Окупанти обстріляли цивільне авто у Вовчанську, двоє людей загинули

Ще двоє мирних жителів отримали поранення.

Окупанти обстріляли цивільне авто у Вовчанську, двоє людей загинули
Обстріл Вовчанська 17 березня 2024 року
Фото: Поліція Харківської області

У Вовчанську Харківської області під обстріл російських окупантів пострапило цивільне авто: двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Відомо, що 16 травня четверо цивільних намагались на авто виїхати з м. Вовчанськ. Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 

Унаслідок обстрілу 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення. 

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Ворог щоденно обстрілює з різних видів озброєння північ Харківської області. Зокрема під обстрілами перебуває Вовчанська громада. 
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